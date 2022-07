Roma, Wijnaldum sempre più vicino: già definita col PSG la formula dell'operazione. Resta il nodo ingaggio (Di giovedì 28 luglio 2022) Georginio Wijnaldum e la Roma sono sempre più vicini. Come scrive questa mattina il Corriere dello Sport, Luis Campos e Tiago Pinto stanno lavorando per limare la distanze, ma l'intervento diretto... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 28 luglio 2022) Georginioe lasonopiù vicini. Come scrive questa mattina il Corriereo Sport, Luis Campos e Tiago Pinto stanno lavorando per limare la distanze, ma l'intervento diretto...

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma continua a spingere col @PSG_inside per arrivare a #Wijnaldum: la situazione ???? - Glongari : La #Roma è convinta di avere fatto passi avanti sostanziali nella rincorsa a Gini #Wijnaldum. L’apertura al sacrifi… - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, è fortissimo l'interesse per #Zagadou. Per #Wijnaldum le richieste sono alte - Vanninja93 : #Wijnaldum è perfetto per il 3-5-2 del Simone Ball, mezzala box to box che poteva alternarsi con Barella e Calha. M… - asromaliveit1 : ?? Fissate le visite mediche di Georginio #Wijnaldum. L'olandese tra domani e sabato è atteso per svolgere gli esami… -