Raspadori al Napoli? Carnevali conferma | le sue parole

In casa Napoli continua la ricerca per il vice-Osimhen. Negli ultimi giorni si erano infiammate le voci a riguardo di un eventuale passaggio in maglia azzurra di Giacomo Raspadori, campione d'europa in carica con la Nazionale. Pochi istanti fa, il direttore generale del Sassuolo, Giovanni Carnevali ha confermato l'interesse del club partenopeo. Dopo il passaggio di Gianluca Scamacca al West Ham, sembrava che la società neroverde non fosse intenzionata ad inoltrarsi in una nuova trattativa per una cessione importante, e che non ci fossero chances di vedere Giacomo Raspadori vestire la maglia del Napoli in questa finestra di calciomercato. Le parole di Giovanni Carnevali, amministratore

