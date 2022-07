Pistocchi duro: “Proroga multiproprietà? In Italia problemi non si risolvono, si posticipano” (Di giovedì 28 luglio 2022) La FIGC ha deciso di Prorogare fino al 2028/29, la Proroga relativa il divieto delle multiproprietà. Ciò permetterà ad Aurelio De Laurentiis, di mantenere le proprietà di Napoli e Bari. Ecco il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di giovedì 28 luglio 2022) La FIGC ha deciso dire fino al 2028/29, larelativa il divieto delle. Ciò permetterà ad Aurelio De Laurentiis, di mantenere le proprietà di Napoli e Bari. Ecco il...

Pall_Gonfiato : #Pistocchi duro: “Proroga #multiproprietà? In Italia problemi non si risolvono, si posticipano” - zazoomblog : Pistocchi duro: “5 maggio? Scudetto scandaloso. Ci fu condanna per associazione a delinquere” - #Pistocchi #duro:… - zazoomblog : Pistocchi duro: “5 maggio? Epilogo scandaloso. Juve condannata per associazione a delinquere” - #Pistocchi #duro:… - zazoomblog : Pistocchi duro: “5 maggio? Scudetto scandaloso. Ci fu condanna per associazione a delinquere” - #Pistocchi #duro:… - ZonaBianconeri : RT @Pall_Gonfiato: #Pistocchi duro: “5 maggio? Epilogo scandaloso. #Juve condannata per associazione a delinquere” -