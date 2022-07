Piazza Affari in solido rialzo | denaro su Moncler e Stellantis

(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Seduta di guadagni per. All’indomani del meeting in cui la Federal Reserve ha alzato, come da attese, il costo deldi 75 punti base, e nel giorno in cui le indicazioni macroeconomiche hanno certificato l’entrata in recessione tecnica della prima economia (dopo il -1,6% dei primi tre mesi, nel secondo trimestre il Pil Usa è sceso dello 0,9%), la borsa di Milano ha terminato interritorio positivo. Grazie alle indicazioni arrivate dalle trimestrali,ha registrato un incremento dell’8,04% mentreha segnato un +4,92%. La prima ha chiuso il primo semestre con ricavi per 918,4 milioni, +46% a cambi costanti, mentre i conti della seconda hanno evidenziato un aumento dei ricavi e della redditività (e la società ha confermato la ...

Chiusura sprint per, che svetta rispetto alle altre borse europee: +2,10%. La spinta sul Ftse Mib arriva soprattutto da alcuni titoli di società che hanno presentato i risultati trimestrali nelle ultime ore,...Scambi in rialzo per l' indice dei titoli bancari in Italia che segue l'andamento prudente evidenziato dall' indice bancario europeo . Il settore bancario italiano ha aperto a 7.416,3, in aumento di ...Grazie a uno sprint sul finale Piazza Affari chiude con un rialzo superiore al 2%, positive anche le altre Borse europee nonostante le novità negative sull'economia Usa - Si raffredda lo spread ...