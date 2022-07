Monkeypox: primo caso di vaiolo delle scimmie in una donna incinta (Di giovedì 28 luglio 2022) Ad oggi, nel mondo sono stati registrati più di 19 mila casi di Monkeypox, con gli Stati Uniti che ne contano oltre tre mila. A fine luglio 2022, per la prima volta nell’epidemia in corso, il vaiolo delle scimmie è stato diagnosticato anche a una donna americana incinta. NewsEsami in gravidanza Il citomegalovirus è tra le cause più comuni di difetti alla nascita, ma se ne parla poco Contrarre questo virus durante la gravidanza e trasmetterlo al feto può portare danni permanenti al nascituro. Si calcola che 1 bambino su 5 potre... “C’è stato un caso di una donna incinta che ha partorito“, ha spiegato il dottor John Brooks, direttore medico del reparto di ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 28 luglio 2022) Ad oggi, nel mondo sono stati registrati più di 19 mila casi di, con gli Stati Uniti che ne contano oltre tre mila. A fine luglio 2022, per la prima volta nell’epidemia in corso, ilè stato diagnosticato anche a unaamericana. NewsEsami in gravidanza Il citomegalovirus è tra le cause più comuni di difetti alla nascita, ma se ne parla poco Contrarre questo virus durante la gravidanza e trasmetterlo al feto può portare danni permanenti al nascituro. Si calcola che 1 bambino su 5 potre... “C’è stato undi unache ha partorito“, ha spiegato il dottor John Brooks, direttore medico del reparto di ...

