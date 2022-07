Mediglia | auto sbanda e si ribalta sulla Paullese | gravi le due occupanti

(Di giovedì 28 luglio 2022) Il sinistro, le cui cause sono ancora da chiarire, è avvenuto all’altezza del sottopasso di Vigliano. Madre e figlia a bordo non rischiano la vita

bornjuventino : RT @ilCittadinoLodi: Mediglia, auto si ribalta nel tunnel della Paullese - ilCittadinoLodi : Mediglia, auto si ribalta nel tunnel della Paullese -

Il Cittadino

La donna, Rosa Fabbiano, operaia di 57 anni che vive a(Milano) con il marito e due figli, ... Subito dopo poi si sarebbe però pentita iniziando a gridare, scendendo dall'e scappando tra i ...L'operaia 57enne, che viveva con il marito e due figli a, ha soffocato l'anziana signora ... Claudio Sterpin/ "Liliana Resinovich Secondo me ha avuto un malore su un'e..." Il cadavere è ... Mediglia, auto si ribalta nel tunnel della Paullese Ex statale Paullese “paralizzata” per un incidente avvenuto poco prima delle 17. Un’auto, per cause ancora da accertare, si è ribaltata percorrendo il sottopasso di Vigliano. Il bilancio è di due pers ...