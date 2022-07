L’appello – Abbiamo ricevuto questa nota relativa ad un’emergenza occorsa alla ‘Sfattoria degli Ultimi’ (Di giovedì 28 luglio 2022) ricevuto questa nota relativa ad un’emergenza occorsa alla ‘Sfattoria degli Ultimi’ che volentieri pubblichiamo, sperando in qualche modo di essere così di essere ultili alla causa: “Ci appelliamo a tutte le persone con coscienza che hanno potere decisionale in questa assurda situazione, affinché desistano dalla volontà di abbattere gli animali della Sfattoria degli Ultimi. Sono circa centotrenta animali tra maiali e cinghiali. Sono tutti microchippati e registrati in Banca Dati Nazionale come animali non DPA (non destinati ad uso alimentare). Il rifugio si trova a Roma e rientra tra le aree indicate come zona rossa, ovvero a rischio peste suina. I ... Leggi su italiasera (Di giovedì 28 luglio 2022)adche volentieri pubblichiamo, sperando in qualche modo di essere così di essere ultilicausa: “Ci appelliamo a tutte le persone con coscienza che hanno potere decisionale inassurda situazione, affinché desistano dvolontà di abbattere gli animali della SfattoriaUltimi. Sono circa centotrenta animali tra maiali e cinghiali. Sono tutti microchippati e registrati in Banca Dati Nazionale come animali non DPA (non destinati ad uso alimentare). Il rifugio si trova a Roma e rientra tra le aree indicate come zona rossa, ovvero a rischio peste suina. I ...

TizianaFerrario : una cosa è certa: o Salvini è andato poco a scuola o ha perso la memoria visto che si è sempre fatto l'appello x c… - TeresaBellanova : “Abbiamo già vinto sfide controvento come quella per Draghi nel 2021 o quella contro Salvini del Papeete. Facciamo… - italiaserait : L’appello – Abbiamo ricevuto questa nota relativa ad un’emergenza occorsa alla ‘Sfattoria degli Ultimi’ - radiolombardia : #Lombardia Minori stranieri non accompagnati, @RegLombardia cerca tutori volontari. Il Garante per l'infanzia e l… - MGrazia68 : RT @OIPAItalia: Moria di conigli selvatici sull’isola Mal di Ventre, patrimonio della biodiversità. L’appello dell’OIPA: «Possiamo fermare… -