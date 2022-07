Kessie sicuro: ‘Non si può esitare quando ti chiama il Barcellona’ (Di giovedì 28 luglio 2022) Franck Kessie, ex centrocampista del Milan, parla così al sito ufficiale del Barcellona: "L'accoglienza è stata molto... Leggi su calciomercato (Di giovedì 28 luglio 2022) Franck, ex centrocampista del Milan, parla così al sito ufficiale del Barcellona: "L'accoglienza è stata molto...

sportli26181512 : Kessie sicuro: ‘Non si può esitare quando ti chiama il Barcellona’: Franck Kessie, ex centrocampista del Milan, par… - Andysaro : @Alenize82 Quoto. Pochi si stanno preoccupando del buco lasciato da Kessié. Sono sicuro che tea quei pochi ci sono M&M e allora mi rilasso - linobanfioxopef : @Pirichello Ma si cdk e uno tra ziyech e asensio arrivano sicuro vedrai. Per il dc sono meno pensieroso perché siam… - Horatio993 : @Troves_1 Trequarti migliorata (non quanto si sperava ma sicuramente meglio), per me assolutamente impossibile che… - Den96109848 : RT @chiaracm__: noi non abbiamo avuto infortuni e giocatori in coppa d'africa coppa: kessie, bennacer, ballo-touré infortuni (leggeri e non… -