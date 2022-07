Juve Werner, fatta una richiesta al Chelsea: i dettagli (Di giovedì 28 luglio 2022) La Juve sta cercando un profilo per l’attacco come vice Vlahovic, i bianconeri avrebbero fatto una richiesta per Werner del Chelsea La Juve sta cercando un profilo per l’attacco come vice Vlahovic. A tal proposito i bianconeri avrebbero fatto una richiesta per Werner del Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Cherubini avrebbe chiesto ai Blues di partecipare a parte dell’ingaggio dell’attaccante. Si attende la risposta dei londinesi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Lasta cercando un profilo per l’attacco come vice Vlahovic, i bianconeri avrebbero fatto unaperdelLasta cercando un profilo per l’attacco come vice Vlahovic. A tal proposito i bianconeri avrebbero fatto unaperdel. Secondo quanto riportato da Sky Sport, Cherubini avrebbe chiesto ai Blues di partecipare a parte dell’ingaggio dell’attaccante. Si attende la risposta dei londinesi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

tuttosport : #Morata, #Werner, #Arnautovic, #Belotti: #Juve su più piste. #Pogba a #Lione e #Paredes... ?? - CalcioNews24 : La richiesta della #Juve al #Chelsea per #Werner ?? - allunavano : Non per dire ma se la scelta è tra Werner e Morata alla Juve mi riprendo 10 volte Morata; Werner è 1) un pacco clam… - zazoomblog : Juve c’è un problema per Werner - #problema #Werner - SPalermo91 : RT @NonSoloJuve: ??”Oltre a Morata, Werner e Martial, Juve anche su #Muriel, ma l’Atalanta chiede molto. Su #Firmino non ho trovato nessun r… -