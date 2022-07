In campagna elettorale non si parla di politiche abitative. Ma gli sprechi dei Comuni continuano (Di giovedì 28 luglio 2022) Comuni, regioni e agenda Draghi non prevedono politiche abitative, solo spreco di risorse pubbliche e una emergenza abitativa senza soluzione di continuità. Le politiche abitative dei Comuni sono basate su sperpero di risorse pubbliche e sulla perenne emergenza abitativa. Succede che i Comuni con i loro atti concreti di fatto siano essi stessi a dare vita e ad ampliare una “emergenza” abitativa che si autoalimenta. Alcuni esempi. Attenzione gli esempi che cito non sono una rarità nel panorama nazionale, ma la normalità. Con questi esempi si può capire l’approccio e la distanza siderale che passa tra una seria politica abitativa e il mantenimento dello status quo di un disagio abitativo emergenziale tenuto in vita e ingrassato da risorse pubbliche. A Pisa, secondo un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 28 luglio 2022), regioni e agenda Draghi non prevedono, solo spreco di risorse pubbliche e una emergenza abitativa senza soluzione di continuità. Ledeisono basate su sperpero di risorse pubbliche e sulla perenne emergenza abitativa. Succede che icon i loro atti concreti di fatto siano essi stessi a dare vita e ad ampliare una “emergenza” abitativa che si autoalimenta. Alcuni esempi. Attenzione gli esempi che cito non sono una rarità nel panorama nazionale, ma la normalità. Con questi esempi si può capire l’approccio e la distanza siderale che passa tra una seria politica abitativa e il mantenimento dello status quo di un disagio abitativo emergenziale tenuto in vita e ingrassato da risorse pubbliche. A Pisa, secondo un ...

