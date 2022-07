Il trasformista Luca Lombardo continua il suo tour passando per il Premio Charlot

(Di giovedì 28 luglio 2022) L’artistaha fatto tappa a Salerno e ha ricostruito in scena le immagini di un mondo fantastico, ricco di invenzioni, peripezie e prodigiosi cambi di costume. Nuovi successi per il(nella foto di Gino Aloisio). Giungendo dall’estero dove tanto successo ha ottenuto con il suo mirabolante show, l’artista ha intrapreso

quali sono il trasformista Arturo Brachetti ed il mentalista Vanni De Luca. Sul palco, uno spettacolo totalmente reinventato e più complesso, potendo contare sul pianoforte, organo, tastiere e ...La seconda parte della serata va invece visto come protagonista Luca Lombardi, classe 1983 attore, mago, clown e trasformista. Cresciuto ammirando e seguendo Arturo Brachetti, proprio come il suo ... Una serata tutta all'insegna della comicità e del trasformismo quella in programma per il 25 luglio, alle ore 21,30, nell'ambito della XXXIV edizione del Premio Charlot.