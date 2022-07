Haaland non è solo un grande finalizzatore (Di giovedì 28 luglio 2022) Questo articolo è uscito originariamente, in inglese e in versione più sintetica, per il blog di Wyscout Hudl, lo potete leggere qui. Il Manchester City ha messo le mani su Erling Haaland presto. Il 10 maggio il club ha annunciato l’accordo: nemmeno una settimana dopo la dolorosa eliminazione contro il Real Madrid in Champions League. Un doppio confronto che da qualcuno è stato letto in modo semplice: il Real Madrid aveva un grande finalizzatore (Karim Benzema), il Manchester City no. Un’interpretazione semplicistica, forse, ma è vero che durante i 180 minuti il City ha creato molto e concretizzato poco. Per qualcuno era uno dei limiti storici di Guardiola, in grado di costruire squadre che somigliano a ingranaggi sofisticatissimi, ma a costo di sacrificare un tradizionale numero nove. L’acquisto di Haaland è stata ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 28 luglio 2022) Questo articolo è uscito originariamente, in inglese e in versione più sintetica, per il blog di Wyscout Hudl, lo potete leggere qui. Il Manchester City ha messo le mani su Erlingpresto. Il 10 maggio il club ha annunciato l’accordo: nemmeno una settimana dopo la dolorosa eliminazione contro il Real Madrid in Champions League. Un doppio confronto che da qualcuno è stato letto in modo semplice: il Real Madrid aveva un(Karim Benzema), il Manchester City no. Un’interpretazione semplicistica, forse, ma è vero che durante i 180 minuti il City ha creato molto e concretizzato poco. Per qualcuno era uno dei limiti storici di Guardiola, in grado di costruire squadre che somigliano a ingranaggi sofisticatissimi, ma a costo di sacrificare un tradizionale numero nove. L’acquisto diè stata ...

