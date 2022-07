Giovani Promesse: la duttilità e la forza di Noah Okafor (Di giovedì 28 luglio 2022) Ogni settimana la rubrica di 11contro11 sulle Giovani Promesse vi porta alla scoperta di calciatori con un futuro da possibili stelle del calcio mondiale. Quest’oggi il nostro approfondimento vedrà coinvolto Noah Okafor, attaccante svizzero del Salisburgo. La storia di Noah Okafor Nato a Binningen il 24 maggio 2000, Noah Okafor è un calciatore svizzero di origini nigeriane attualmente in forza al Salisburgo. Prima di passare alla compagine austriaca, il giovane centravanti ha fatto tutta la trafila delle Giovanili del Basilea fino ad arrivare al debutto ufficiale in Super League nel maggio 2018. Nelle due stagioni e mezzo con i RotBlau il classe 2000 ha messo ha segno 7 reti in 54 presenze attirando su di sé ... Leggi su 11contro11 (Di giovedì 28 luglio 2022) Ogni settimana la rubrica di 11contro11 sullevi porta alla scoperta di calciatori con un futuro da possibili stelle del calcio mondiale. Quest’oggi il nostro approfondimento vedrà coinvolto, attaccante svizzero del Salisburgo. La storia diNato a Binningen il 24 maggio 2000,è un calciatore svizzero di origini nigeriane attualmente inal Salisburgo. Prima di passare alla compagine austriaca, il giovane centravanti ha fatto tutta la trafila delleli del Basilea fino ad arrivare al debutto ufficiale in Super League nel maggio 2018. Nelle due stagioni e mezzo con i RotBlau il classe 2000 ha messo ha segno 7 reti in 54 presenze attirando su di sé ...

