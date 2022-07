qn_lanazione : Firenze, chiude i battenti lo storico Deanna. 'Così è impossibile andare avanti' - GigiPadovani : Chiedo al direttore di @palazzostrozzi di Firenze, @ArturoGalansino perché una così bella mostra chiude il 31 lugli… - Pietro_Firenze : Adesso mi tolgono anche l'acqua frizzante? È un mondo troppo crudele?? Acqua minerale frizzante e bibite gassate: s… - MassimoNegrin : Fra quattro giorni chiude a Palazzo Strozzi di Firenze la mostra 'Donatello' affascinante percorso nell'opera del g… - DavideHauner : Ma porca vacca Ora @AndreaOrlandosp se ne salta fuori con l hitzfrei a 35 PERCEPITI? A sto punto diciamo che sotto… -

LA NAZIONE

Il bar pasticceria della stazione, da sempre punto di ritrovo dei fiorentini, costretto a dire addio. Il titolare: 'L'unica soluzione è trovare un altro locale. Ho 10 dipendenti, non posso lasciarli ...Chiudono i negozi di via dei Pastini a Roma e di via della Condotta a, dove c'era una volta il pezzo di legno più famoso al mondo. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese per 3 ... Chiude i battenti lo storico Deanna "Così è impossibile andare avanti" Il bar pasticceria della stazione, da sempre punto di ritrovo dei fiorentini, costretto a dire addio. Il titolare: "L’unica soluzione è trovare un altro locale. Ho 10 dipendenti, non posso lasciarli i ...Si chiude con una grande vittoria e un ottimo quarto posto il week end belga per Alessandro Baccani, il pilota fiorentino impegnato nelle due gare di Spa Francorchamps del Campionato Porsche GT2 Europ ...