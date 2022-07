Figc | sì a multiproprietà club fino al 2028

Leggi su funweek

(Di giovedì 28 luglio 2022) (Adnkronos) – Nel calcio italiano si potrà essere proprietari di due diverse società professionistiche almenoal: lenon vanno in archivio. La famiglia De Laurentiis, in sostanza, può rimanere al vertice di Napoli e Bari. Il presidente dellaGabriele Gravina ha portato a conoscenza del Consiglio federale le interlocuzioni avute nelle ultime settimane con i presidenti di Bari e Napoli in merito al divieto ditra due società partecipanti a due campionati professionistici diversi (resta immutato l’impianto normativo dell’art.16 delle Noif per ipartecipanti allo stesso campionato con l’obbligo di immediata dismissione di una delle due società) con la richiesta di spostare in avanti l’entrata in vigore della norma transitoria, dal 2024/25 ...