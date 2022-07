F1, le 5 risposte attese dal GP d’Ungheria: Leclerc saprà rialzarsi? Verstappen chiuderà i conti? Il meteo sarà protagonista? (Di giovedì 28 luglio 2022) Siamo giunti all’ultimo appuntamento prima delle vacanze agostane per quel che riguarda il Mondiale di Formula Uno 2022. Dopo la gara di Le Castellet, tutto è pronto per il Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento stagionale. Una prova che racchiude in sé numerosissimi spunti e domande. Andiamo, quindi, a scoprire quelle più importanti quando ci troviamo ai nastri di partenza del fine settimana dell’Hungaroring. 1 Charles Leclerc saprà rialzarsi? Il suo urlo nel team radio di Le Castellet riecheggia ancora nelle orecchie di tifosi e scuderia nel suo complesso. L’errore commesso alla curva “Beausset” è costato gara e, forse, stagione al monegasco che, a questo punto, dovrà dimostrare di avere metabolizzato un passo falso di pesantezza indicibile. La gara ungherese sembra fatta al caso suo per rilanciarsi a livello mentale e ... Leggi su oasport (Di giovedì 28 luglio 2022) Siamo giunti all’ultimo appuntamento prima delle vacanze agostane per quel che riguarda il Mondiale di Formula Uno 2022. Dopo la gara di Le Castellet, tutto è pronto per il Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento stagionale. Una prova che racchiude in sé numerosissimi spunti e domande. Andiamo, quindi, a scoprire quelle più importanti quando ci troviamo ai nastri di partenza del fine settimana dell’Hungaroring. 1 Charles? Il suo urlo nel team radio di Le Castellet riecheggia ancora nelle orecchie di tifosi e scuderia nel suo complesso. L’errore commesso alla curva “Beausset” è costato gara e, forse, stagione al monegasco che, a questo punto, dovrà dimostrare di avere metabolizzato un passo falso di pesantezza indicibile. La gara ungherese sembra fatta al caso suo per rilanciarsi a livello mentale e ...

Adm3456rrr : @agorarai ....a proposito delle fastidiose chiamate dei call center .Perché devo essere io a registrarmi ,per non e… - Quot_Molise : Strade e marciapiedi dissestati, Annuario (FdI): 'Servono risposte, il tempo delle attese è finito' |… - infoitsport : Calciomercato Milan, attese risposte per De Ketelaere - telecitynews24 : ?MORI' IN UN INCIDENTE STRADALE, CHIESTA LA GIUSTIZIA DAI FAMILIARI? Il servizio?? - GioiaStefani : Io non sono fatta per vivere di attese. Datemi le risposte che cerco. #moodoftheday -