Divieto balneazione in Romagna, livello di inquinamento «anomalo» in mare: stop in 28 località (Di giovedì 28 luglio 2022) «L’insieme di eccezionali condizioni meteorologiche», che sommate l’una all’altra potrebbero aver alterato la «composizione delle acque marine» spiega l’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpae) dell’Emilia-Romagna che ha disposto il Divieto di balneazione in alcune località della riviera emiliano-romagnola. I campionamenti effettuati martedì hanno rilevato 28 punti in altrettante spiagge in cui i limiti di presenza del batterio escherichia coli sono stati superati. Non si può fare il bagno, quindi, in alcuni tratti di Goro (Ferrara) e di 26 località in provincia di Rimini. Tra queste: Riccione, Misano Adriatico, Cattolica e proprio Rimini. Al momento non è ancora chiaro cosa stia causando questa «anomalia». Come spiegato da Arpae, questo fenomeno può avvenire entro le 24 ore successive a una forte ... Leggi su open.online (Di giovedì 28 luglio 2022) «L’insieme di eccezionali condizioni meteorologiche», che sommate l’una all’altra potrebbero aver alterato la «composizione delle acque marine» spiega l’Agenzia regionale per l’ambiente (Arpae) dell’Emilia-che ha disposto ildiin alcunedella riviera emiliano-romagnola. I campionamenti effettuati martedì hanno rilevato 28 punti in altrettante spiagge in cui i limiti di presenza del batterio escherichia coli sono stati superati. Non si può fare il bagno, quindi, in alcuni tratti di Goro (Ferrara) e di 26in provincia di Rimini. Tra queste: Riccione, Misano Adriatico, Cattolica e proprio Rimini. Al momento non è ancora chiaro cosa stia causando questa «anomalia». Come spiegato da Arpae, questo fenomeno può avvenire entro le 24 ore successive a una forte ...

