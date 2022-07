Diritti tv, Balata risponde a Petrucci: “Le risorse generate dalla Serie A devono restare nel calcio” (Di giovedì 28 luglio 2022) “Ho letto con estremo interesse le parole del presidente della Federbasket condividendone in parte anche i contenuti laddove si parla di principio solidaristico all’interno del mondo sportivo”. Il presidente della Lega Serie B, Mauro Balata, ha risposto alle dichiarazioni di Gianni Petrucci, numero 1 della Federbasket. “Non è infatti tale principio ad essere messo in discussione, e anzi la Lega Serie B ne reclama da tempo a gran voce l’incremento percentuale in ragione della innegabile funzione di sistema da essa svolta, con particolare riguardo alle infrastrutture e ai settori giovanili, ambito quest’ultimo che la Serie B sviluppa con grande forza e ottimi risultati. Del pari non può essere messo in discussione che la ripartizione mutualistica delle risorse generate ... Leggi su sportface (Di giovedì 28 luglio 2022) “Ho letto con estremo interesse le parole del presidente della Federbasket condividendone in parte anche i contenuti laddove si parla di principio solidaristico all’interno del mondo sportivo”. Il presidente della LegaB, Mauro, ha risposto alle dichiarazioni di Gianni, numero 1 della Federbasket. “Non è infatti tale principio ad essere messo in discussione, e anzi la LegaB ne reclama da tempo a gran voce l’incremento percentuale in ragione della innegabile funzione di sistema da essa svolta, con particolare riguardo alle infrastrutture e ai settori giovanili, ambito quest’ultimo che laB sviluppa con grande forza e ottimi risultati. Del pari non può essere messo in discussione che la ripartizione mutualistica delle...

