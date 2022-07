Ddl Zan e immigrati: le “passioni” del direttore teatrale in manette per violenze estreme su minori (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug — Avrebbe abusato sessualmente — in maniera ripetuta e ricorrendo anche a pratiche estreme — di una decina di giovani, tutti maschi, alcuni minorenni: è l’accusa, pesantissima, che grava nei confronti del 45enne correggese Daniele Franci, finito in manette nelle prime ore di questa mattina in seguito a un blitz dei carabinieri. Attualmente si trova nel carcere di Reggio Emilia. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Dario De Luca. Il direttore di teatro con la passione per il Ddl zan e Mimmo lucano Secondo quanto riportato da Reggionline Franci, figura molto nota negli ambienti di sinistra (sul suo profilo Facebook no mancano post di sostegno a Ddl Zan, immigrazione e mondo Lgbt) e nel mondo dello spettacolo della provincia, è coordinatore della scuola ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 28 luglio 2022) Roma, 28 lug — Avrebbe abusato sessualmente — in maniera ripetuta e ricorrendo anche a pratiche— di una decina di giovani, tutti maschi, alcuni minorenni: è l’accusa, pesantissima, che grava nei confronti del 45enne correggese Daniele Franci, finito innelle prime ore di questa mattina in seguito a un blitz dei carabinieri. Attualmente si trova nel carcere di Reggio Emilia. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Dario De Luca. Ildi teatro con la passione per il Ddl zan e Mimmo lucano Secondo quanto riportato da Reggionline Franci, figura molto nota negli ambienti di sinistra (sul suo profilo Facebook no mancano post di sostegno a Ddl Zan, immigrazione e mondo Lgbt) e nel mondo dello spettacolo della provincia, è coordinatore della scuola ...

