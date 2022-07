Come un cappello fatto all’uncinetto dalla nonna è diventato un Graal dello stile tra le celebrity (Di giovedì 28 luglio 2022) Ad aprile, pochi giorni dopo aver annunciato il suo nuovo album Mr. Morale & the Big Steppers, Kendrick Lamar ha assistito a una partita dei Los Angeles Dodgers. Si è seduto sulla tribuna di destra tra i fedeli dei Dodgers, circondato da un mare di cappellini da baseball blu. La sua scelta di copricapo, al contrario, spiccava: un bucket hat bianco e nero lavorato all'uncinetto, alto Come un cilindro e tirato basso sugli occhi Come un berretto. L'unica cosa più strana di vedere Lamar abbracciare un’estetica da bardcore meme era il suo continuare a farlo. Secondo l'artista di New York Emily Dawn Long, che ha disegnato il cappello in collaborazione con la stilista di maglieria Maria Dora, Lamar ne ha acquistati circa 20 finora. E sembra che indossi il cappello, che Dawn Long ha soprannominato "Hat Named Wanda” (un ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 28 luglio 2022) Ad aprile, pochi giorni dopo aver annunciato il suo nuovo album Mr. Morale & the Big Steppers, Kendrick Lamar ha assistito a una partita dei Los Angeles Dodgers. Si è seduto sulla tribuna di destra tra i fedeli dei Dodgers, circondato da un mare di cappellini da baseball blu. La sua scelta di copricapo, al contrario, spiccava: un bucket hat bianco e nero lavorato all'uncinetto, altoun cilindro e tirato basso sugli occhiun berretto. L'unica cosa più strana di vedere Lamar abbracciare un’estetica da bardcore meme era il suo continuare a farlo. Secondo l'artista di New York Emily Dawn Long, che ha disegnato ilin collaborazione con la stilista di maglieria Maria Dora, Lamar ne ha acquistati circa 20 finora. E sembra che indossi il, che Dawn Long ha soprannominato "Hat Named Wanda” (un ...

