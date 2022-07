Calciomercato Atalanta: ore decisive per Lookman (Di giovedì 28 luglio 2022) Calciomercato Atalanta: l’attaccante del RB Lispsia Lookman è sempre più vicino ai nerazzurri. Le squadre sono ai dettagli L’Atalanta è ad un passo dall’acquisto di Ademola Lookman, attaccante classe 1997 del RB Lipsia. Nella tarda mattinata sono arrivate le conferme dalla Germania, che hanno dato l’operazione ormai ai dettagli. Si ragiona sia sul possibile prestito con obbligo di riscatto che sull’acquisto a titolo definitivo. L’Atalanta è pronta a mettere sul tavolo circa 15 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022): l’attaccante del RB Lispsiaè sempre più vicino ai nerazzurri. Le squadre sono ai dettagli L’è ad un passo dall’acquisto di Ademola, attaccante classe 1997 del RB Lipsia. Nella tarda mattinata sono arrivate le conferme dalla Germania, che hanno dato l’operazione ormai ai dettagli. Si ragiona sia sul possibile prestito con obbligo di riscatto che sull’acquisto a titolo definitivo. L’è pronta a mettere sul tavolo circa 15 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | #Atalanta, trattativa in chiusura con il #Lipsia per #Lookman. Si insiste con l'#Inter per… - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #ATALANTA, IN CHIUSURA #LOOKMAN DEL #LIPSIA: ACCORDO SULLA BASE DI UN TRASFERIMENTO A TITOLO DEF… - DiMarzio : . @Atalanta_BC, interesse per #Lookman del @RBLeipzig . Continua la trattativa con l'@Arsenal per Nuno #Tavares - TuttoASRoma24 : Calciomercato, asse Atalanta-Roma: Pasalic o Miranchuk le chiavi per arrivare ad El Shaarawy ???? #ASRoma #Mourinho… - angeloinitaly : RT @DiMarzio: #Calciomercato | #Atalanta, trattativa in chiusura con il #Lipsia per #Lookman. Si insiste con l'#Inter per #Pinamonti https:… -