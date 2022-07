Barcellona, Kessie: «Club più bello al mondo, quando ti chiamano…» (Di giovedì 28 luglio 2022) Franck Kessie, neo centrocampista blaugrana, ha parlato di questa sua prima parte di carriera al Barcellona: le dichiarazioni Franck Kessie ha parlato ai canali ufficiali del Barcellona. Le sue impressioni sul trasferimento in blaugrana. PRIMI GIORNI – «L’accoglienza è stata molto calorosa. Tutto sta andando molto bene, mi hanno accolto tutti bene e sono diventati subito una seconda famiglia . Finora tutto sta andando alla grande, con lo staff, con i compagni. Questo Club è fatto per vincere, quando ti arriva la chiamata non puoi esitare. Dal Barça ci si aspetta sempre il meglio, è il Club più bello del mondo. Sono arrivati ??nuovi giocatori e faremo il massimo». SORPRESO DALLO STAFF – «Non direi, tutti conoscono l’idea del ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 28 luglio 2022) Franck, neo centrocampista blaugrana, ha parlato di questa sua prima parte di carriera al: le dichiarazioni Franckha parlato ai canali ufficiali del. Le sue impressioni sul trasferimento in blaugrana. PRIMI GIORNI – «L’accoglienza è stata molto calorosa. Tutto sta andando molto bene, mi hanno accolto tutti bene e sono diventati subito una seconda famiglia . Finora tutto sta andando alla grande, con lo staff, con i compagni. Questoè fatto per vincere,ti arriva la chiamata non puoi esitare. Dal Barça ci si aspetta sempre il meglio, è ilpiùdel. Sono arrivati ??nuovi giocatori e faremo il massimo». SORPRESO DALLO STAFF – «Non direi, tutti conoscono l’idea del ...

