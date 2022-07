Baldini spiega l'addio al Palermo: 'Non aspetto di fare brutte figure per poi essere cacciato e prendere i soldi' (Di giovedì 28 luglio 2022) Silvio Baldini spiega il suo addio al Palermo dopo la promozione in Serie B e il passaggio di proprietà. L'ormai ex allenatore rosanero... Leggi su calciomercato (Di giovedì 28 luglio 2022) Silvioil suoaldopo la promozione in Serie B e il passaggio di proprietà. L'ormai ex allenatore rosanero...

napolista : #Palermo, che bufera. #Baldini si dimette: «Io non prendo per il culo i palermitani» In conferenza stampa. «Il gru… - ILOVEPACALCIO : Palermo, Baldini spiega le dimissioni: «Da centravanti mi sono ritrovato terzino. Mirri? Miglior presidente non pot… - ILOVEPACALCIO : Palermo, Baldini spiega le dimissioni: «In squadra troppo malumore, ho preferito dignità ai soldi» - Ilovepalermoca… - ILOVEPACALCIO : Palermo, Baldini spiega le sue dimissioni: «Il gruppo non esiste più, volevo dimettermi già 10 giorni fa» - Ilovepa… -