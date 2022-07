Albertini: 'De Ketelaere colpo scudetto, può giocare ovunque. Può fare come Boban' (Di giovedì 28 luglio 2022) Demetrio Albertini pesa le parole come faceva con i palloni da passare. E allora occhio a queste due: "Potenziale campione". Talento e prospettiva in un giocatore solo: "Così funziona il mercato del ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 28 luglio 2022) Demetriopesa le parolefaceva con i palloni da passare. E allora occhio a queste due: "Potenziale campione". Talento e prospettiva in un giocatore solo: "Così funziona il mercato del ...

RadioRossonera : Demetrio #Albertini ha parlato di Charles #DeKetelaere, paragonando un suo grande pregio con quello di uno suo ex c… - serie_a24 : #Milan- Albertini, Gazzetta: “De Ketelaere come Boban è un campione” - infoitsport : Milan- Albertini, Gazzetta: “De Ketelaere come Boban è un campione” - sportli26181512 : Albertini: “De Ketelaere colpo scudetto, può giocare ovunque. Può fare come Boban”: Albertini: “De Ketelaere colpo… - LonigroMarco : RT @soloxmilanisti: #Albertini alla Gds: '#DeKetelaere è un colpo da scudetto' -