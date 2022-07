Vaiolo delle scimmie, in Campania 14 casi certi: cosa evitare (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una nuova malattia minaccia l’Italia, si tratta del Vaiolo delle scimmie. Ad oggi sono stati riscontarti 14 casi certi in Campania L’Italia sembra non avere più un attimo di tregua. Dopo due anni passati a lottare contro la pandemia di Covid, una nuova malattia sembra preoccupare scienziati e virologi: il Vaiolo delle scimmie. Il Vaiolo delle scimmie preoccupa gli scienziati e i ricercatori italiani (Fonte: Pexels)Il virus che sta preoccupando tutta la popolazione è il Vaiolo delle scimmie. Bisogna subito iniziare a prenderlo sul serio per riuscire a prevenire una nuova pandemia. Per adesso, sono stati accertati 14 ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 27 luglio 2022) Una nuova malattia minaccia l’Italia, si tratta del. Ad oggi sono stati riscontarti 14inL’Italia sembra non avere più un attimo di tregua. Dopo due anni passati a lottare contro la pandemia di Covid, una nuova malattia sembra preoccupare scienziati e virologi: il. Ilpreoccupa gli scienziati e i ricercatori italiani (Fonte: Pexels)Il virus che sta preoccupando tutta la popolazione è il. Bisogna subito iniziare a prenderlo sul serio per riuscire a prevenire una nuova pandemia. Per adesso, sono stati accertati 14 ...

