Svolta internazionale per un Ex vincitore di Amici: ecco di chi si tratta

Amici negli anni è stata una fucina di talenti. Maria De Filippi è riuscita a vedere il talento dei ragazzi che sono entrati nella scuola e li ha sostenuti durante il percorso. Alcuni di loro hanno raggiunto un successo che supera l'Italia, come Elena D'Amario che in America ha avuto un ottimo riscontro, ed è il caso anche di un altro allievo.

Ex vincitore di Amici pronto per un successo internazionale: di chi si tratta

Un ex vincitore del talent show di Maria De Filippi ha dato una svolta internazionale alla sua carriera. Stiamo parlando del tenore di Amici 18 Alberto Urso. Il ragazzo, dopo anni di duro lavoro, ha annunciato una notizia importantissima: è entrato a far parte del gruppo internazionale The Tenors.

