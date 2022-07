Storico Settebello | è il primo trionfo in World League

... stavolta è un primo posto e vale un traguardo: la prima World League per la pallanuoto azzurra. Dopo l'argento mondiale di Budapest - finale persa ai rigori contro la Spagna - il......di un mercato temporaneo in una possibile tensostruttura (o il piazzale di fianco al... capace di rispondere ai seguenti obiettivi: valorizzare una parte importante del centro...PALLANUOTO - Il Settebello completa la sua enorme bacheca con l’unico trofeo che gli mancava: la World League. Prova straordinaria per l'Italia che batte 13-9..Il gap non c'è più: l'Italia di Sandro Campagna rompe l'incantesimo a Strasburgo e conquista la prima World League. Giornata a suo modo storica, per la pallanuoto italiana. Il c.t. azzurro era andato ...