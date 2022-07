Sampdoria, via alla vendita libera degli abbonamenti (Di mercoledì 27 luglio 2022) In casa della Sampdoria prosegue la campagna abbonamenti, che dalla giornata di domani, giovedì 28 luglio, entrerà nella fase di vendita libera. Sarà possibile quindi sottoscrivere un abbonamento per i settori Tribuna, Distinti e Gradinata Nord, con prezzi agevolati per gli Under 18, gli Over 65 e per le donne. Inoltre, nel prezzo sono compresi anche i biglietti per la Coppa Italia e, per gli importi superiori ai 500 euro, sarà possibile dilazionare il pagamento in tre o sei mesi. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 27 luglio 2022) In casa dellaprosegue la campagna, che dgiornata di domani, giovedì 28 luglio, entrerà nella fase di. Sarà possibile quindi sottoscrivere un abbonamento per i settori Tribuna, Distinti e Gradinata Nord, con prezzi agevolati per gli Under 18, gli Over 65 e per le donne. Inoltre, nel prezzo sono compresi anche i biglietti per la Coppa Italia e, per gli importi superiori ai 500 euro, sarà possibile dilazionare il pagamento in tre o sei mesi. SportFace.

sportface2016 : #Sampdoria, da domani il via alla vendita libera degli abbonamenti - EduardoCF68 : @conexaocec @WalaceWilson @sampdoria Alô @sampdoria Rafael Cabral è abbronzato per via del sole che colpisce awui i… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Abbonamenti, da giovedì 28 luglio al via la vendita libera - susydigennaro : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Abbonamenti, da giovedì 28 luglio al via la vendita libera - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Abbonamenti, da giovedì 28 luglio al via la vendita libera -