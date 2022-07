Paul Pogba infortunato? Le cifre che terrorizzano la Juve | quando era allo United

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 luglio 2022) La brutta notizia, dopo aver appena celebrato il suo ritorno allantus: perè arrivata una lesione del menisco laterale, che lo potrebbe tenere fuori gioco per circa due mesi. Non era dunque un semplice fastidio al ginocchio, quello patito dall'ex Manchesternell'amichevole degli Usa contro i messicani del Chivas di Guadalajara. Un guaio non di poco conto, specie se la prossima stagione sarà ancor più ristretta per un avvio di calendario ad alta intensità dovuto ai Mondiali di Qatar, che si giocheranno tra i mesi di novembre e dicembre. Ma quello che ancor più preoccupa è che il Polpo negli ultimi tre anni in Inghilterra ha saltato ben 77 partite. Non poche., i dati per infortunio delle ultime due stagioni - Riprendendo i dati su Trasfermarkt, infatti, nella ...