NCIS Los Angeles 13 in Italia ad agosto, data di messa in onda su Rai2: si riparte dall’addio di Eric e Nell (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sta per arrivare NCIS Los Angeles 13 in Italia. La nuova stagione del longevo poliziesco, spin-off di NCIS, è rimasta inedita nel nostro Paese, mentre negli Stati Uniti si è conclusa da poco. Stando alle ultime indiscrezioni, NCIS Los Angeles 13 sarebbe prossima al debutto. Il lancio del nuovo ciclo di episodi è previsto il 7 agosto in prima serata con un episodio in onda ogni domenica, seguito poi dalla sesta e ultima stagione di Bull. NCIS Los Angeles 13 ripartirà dall’addio di due personaggi principali, ossia il consulente tecnico Eric Beale e l’agente dei servizi segreti Nell Jones, usciti di scena nel finale della dodicesima stagione. Il cast della ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sta per arrivareLos13 in. La nuova stagione del longevo poliziesco, spin-off di, è rimasta inedita nel nostro Paese, mentre negli Stati Uniti si è conclusa da poco. Stando alle ultime indiscrezioni,Los13 sarebbe prossima al debutto. Il lancio del nuovo ciclo di episodi è previsto il 7in prima serata con un episodio inogni domenica, seguito poi dalla sesta e ultima stagione di Bull.Los13 ripartiràdi due personaggi principali, ossia il consulente tecnicoBeale e l’agente dei servizi segretiJones, usciti di scena nel finale della dodicesima stagione. Il cast della ...

LinkaTv : E' iniziato NCIS: Los Angeles su #italia1 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato NCIS: Los Angeles su #italia1 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato NCIS: Los Angeles su #italia1 Clicca qui per classifica tweet: - LinkaTv : E' iniziato NCIS: Los Angeles su #italia1 Clicca qui per classifica tweet: - Ross1181 : Ho appena guardato episodio S09 | E16 di NCIS: Los Angeles! #ncislosangeles -