NBA 2022-2023: Simone Fontecchio firma ufficialmente con gli Utah Jazz (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mancava davvero solo la firma e adesso è arrivata. Simone Fontecchio è ufficialmente un giocatore degli Utah Jazz, diventando il terzo italiano che giocherà in questa stagione in NBA dopo Danilo Gallinari (ai Boston Celtics) e al futuro azzurro Paolo Banchero (agli Orlando Magic). Confermati i termini dell’accordo delle scorse settimane, con Fontecchio che ha firmato con i Jazz un biennale da 6.25 milioni di dollari. Fontecchio è reduce da un’ottima stagione con la maglia del Baskonia ed in precedenza era stato protagonista sempre in Europa con la maglia dell’Alba Berlino e poi soprattutto con quella della Nazionale, diventando un perno fondamentale della squadra che ha centrato la qualificazione alle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 27 luglio 2022) Mancava davvero solo lae adesso è arrivata.un giocatore degli, diventando il terzo italiano che giocherà in questa stagione in NBA dopo Danilo Gallinari (ai Boston Celtics) e al futuro azzurro Paolo Banchero (agli Orlando Magic). Confermati i termini dell’accordo delle scorse settimane, conche hato con iun biennale da 6.25 milioni di dollari.è reduce da un’ottima stagione con la maglia del Baskonia ed in precedenza era stato protagonista sempre in Europa con la maglia dell’Alba Berlino e poi soprattutto con quella della Nazionale, diventando un perno fondamentale della squadra che ha centrato la qualificazione alle ...

