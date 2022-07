Napoli, CdS: “Meret non firma per ora e Kepa si avvicina” (Di mercoledì 27 luglio 2022) Napoli, CDS- Come si evince dal CdS il Napoli deve davvero risolvere subito il rebus portiere perchè ancora oggi non si sa quale siano le gerarchie. “E allora, non c’è pausa. Non c’è sosta: il club azzurro continua a lavorare per consegnare a Spalletti una rosa completa in vista dell’inizio del campionato, e così in coda al doppio colpo per la difesa, Ostigard-Kim, De Laurentiis e Giuntoli sono pronti a compiere un passo indietro. Cioè, a puntare sul portiere: una delle priorità, considerando che il signor Luciano ha ribadito di volere due uomini dello stesso livello. Il primo amore, dicevamo, è Keylor Navas, al centro di una situazione poco piacevole per le sue ambizioni al Psg ma anche titolare di un ingaggio da 7 milioni più 2 di bonus Champions che necessiterebbe di una notevole sforbiciata, oltre che di un’imponente partecipazione del Paris. Più ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 27 luglio 2022), CDS- Come si evince dal CdS ildeve davvero risolvere subito il rebus portiere perchè ancora oggi non si sa quale siano le gerarchie. “E allora, non c’è pausa. Non c’è sosta: il club azzurro continua a lavorare per consegnare a Spalletti una rosa completa in vista dell’inizio del campionato, e così in coda al doppio colpo per la difesa, Ostigard-Kim, De Laurentiis e Giuntoli sono pronti a compiere un passo indietro. Cioè, a puntare sul portiere: una delle priorità, considerando che il signor Luciano ha ribadito di volere due uomini dello stesso livello. Il primo amore, dicevamo, è Keylor Navas, al centro di una situazione poco piacevole per le sue ambizioni al Psg ma anche titolare di un ingaggio da 7 milioni più 2 di bonus Champions che necessiterebbe di una notevole sforbiciata, oltre che di un’imponente partecipazione del Paris. Più ...

