Mahmood, stop al tour per problemi di salute: ansia tra i suoi fan (Di mercoledì 27 luglio 2022) Incredibile decisione di Mahmood che ha stoppato il suo tour in giro per l’Italia per problemi di salute: cresce l’ansia tra i fan. Il vincitore dell’ultima edizione di Sanremo ha dovuto stoppare il tour a causa di alcuni problemi di salute. La decisione ha allertato tutti i fan che avevano comprato il biglietto: le parole L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Incredibile decisione diche hapato il suoin giro per l’Italia perdi: cresce l’tra i fan. Il vincitore dell’ultima edizione di Sanremo ha dovutopare ila causa di alcunidi. La decisione ha allertato tutti i fan che avevano comprato il biglietto: le parole L'articolo proviene da Inews24.it.

