L'accordo del grano prova a partire, apre in Turchia il centro Onu per i corridoi. Kiev esulta: «I porti tornano a lavorare»

Sarebbe ripartita l'attività «dei porti ucraini di Odessa, Chornomorsk e Pivdenny», che «hanno ripreso a lavorare, come parte della firma di un accordo sullo sblocco dei porti ucraini per le esportazioni di grano». A riferirlo su Telegram è la Marina di Kiev che confermerebbe il riavvio delle esportazioni di grano ucraino finora bloccato dallo scorso 24 febbraio, giorno dell'invasione russa. L'uscita e l'entrata delle navi nei porti marittimi «avverrà attraverso la formazione di un convoglio che accompagnerà la nave capofila. Ma questo sarà preceduto dall'arduo lavoro degli idrografi per determinare le rotte sicure», si legge nelle direttive diffuse dalla Marina ucraina. L'accordo comincia a tradursi in operazioni concrete

