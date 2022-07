(Di mercoledì 27 luglio 2022) Laindennizza il. Riconosciuta come malattia professionale la depressione del lavoratore perseguitato. Sì alle prestazioni previste per il danno biologico: coperte le patologie psichiche indotte dall’organizzazione del lavoro. Condotta vessatoria isolare chi si oppone alla governance – L’deve indennizzare anche il. Il lavoratore depresso perché perseguitato dal datore ha diritto alle prestazioni previdenziali commisurate alla percentuale di danno biologico riconosciutagli: devono essere ristorate dall’istituto, infatti, tutte le malattie che hanno origine nel rischio del lavoro, comprese le patologie di natura psichica che sono indotte dall’organizzazione del lavoro. E non c’è dubbio che sia vessatoria la condotta del datore che costringe all’ozio il dipendente, ...

NoiRadiomobile : Sinistro mortale in cantiere: quando il responsabile civile “paga bene” al creditore apparente e l’INAIL “perde” la… -

RomaDailyNews

Come ha già spiegato la Corte diin più occasioni, da ultimo con sentenza n. 23137/2022, ... In caso di infortunio al lavoratore va l'indennitàe quest'altro importo Non solo ma, dovrà ...... ripercorre un indirizzo ormai solido in giurisprudenza e, in particolare, della[2] . ... sanzioni amministrative (si pensi alle multe stradali) e contributi dovuti all'Inps o all'la ... La Cassazione: Inail indennizzi il mobbing - RomaDailyNews Nel 2019 la Corte di Cassazione ha riconosciuto la malattia come disabilità, se duratura e incidente sull’integrazione socio-lavorativa di un soggetto; ancora nel 2016 il Tribunale di Milano ha ...22/07/2022: Corte di Cassazione– Sentenza n ... è sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia ...