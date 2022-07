(Di mercoledì 27 luglio 2022) La lieve-moderata lesione in via di cicatrizzazione del grande adduttore destro che ancora accusa Marcelpotrebbe non impedire al bi-campione olimpico di scendere in pista nelle batterie dei 100 il giorno dididi. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che coltiva una speranza (neanche tanto flebile). Si tratta quindi di una lesione in via di guarigione, anche rispettoaccertamenti clinici effettuati a Eugene, della dimensione simile a un piccolo to, lungo 5 centimetri e largo meno di un centimetro. Si aspetta ora il parere del professor Franco Combi, uno stimato fisiatra, l’ex medico dell’Inter di Mourinho, per eventuali ulteriori terapie. Intanto, l’edema è riassorbito. Il ...

napolista : #Jacobs punta la batteria dei 100 di Ferragosto agli #Europei di Monaco di Baviera Sul Corriere dello Sport. Gli a… - PietroAngelino : #Jacobs punta gli Europei CI VOGLIO CREDERE - DAZN_IT : Dopo l'infortunio e l'addio ai Mondiali, #Jacobs punta gli Europei ???? ??? 'Che tristezza la corsia vuota in semifinale' #DAZN -

L'Italia spera di riabbracciare al più presto la propriadi diamante , agli Europei si sogna un bottino di lusso e non può mancare l'apporto della stella più luminosa dell'intero movimento. ...Il doppio campione olimpico Marcell, dopo gli sfortunati Mondiali d Eugene, in Oregon,ferocemente a recuperare in vista degli Europei in programma a fine agosto a Monaco. Oggi, si è sottoposto a una risonanza magnetica per ...Il vortice nero degli infortuni in cui è incappato Marcell Jacobs (nella foto) rischia di inghiottirlo e fargli saltare anche gli Europei di Monaco di Baviera (dal 15 al 21 agosto). Al rientro da Euge ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...