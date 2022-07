iPhone 14: aumenta la RAM in tutti, ma i modelli Pro e Pro Max saranno ancora più potenti (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ad una manciata di settimane dalla presentazione in pompa magna dei nuovi iPhone, continuano a piovere indiscrezioni sulle caratteristiche della line-up per il 2023 di Apple. iPhone 14 Pro e Pro Max: RAM più veloci – 27722 www.computermagazine.itConferme su conferme su conferme: iPhone 14 sarà più potente, e questo lo sappiamo bene, ma i modelli Pro e Pro Max avranno qualcosa in più. Quest’anno più che mai, Apple remerà nella direzione di aumentare sensibilmente la forbice in termini di prestazioni tra le varianti “Standard” e quelle avanzate. Si parte però da un dato che accomuna tutti e quattro i modelli: la RAM. Cupertino, per il 2023, porterà a 6GB il quantitativo di memoria dei suoi dispositivi. Ma anche qui ci saranno delle evidenti ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Ad una manciata di settimane dalla presentazione in pompa magna dei nuovi, continuano a piovere indiscrezioni sulle caratteristiche della line-up per il 2023 di Apple.14 Pro e Pro Max: RAM più veloci – 27722 www.computermagazine.itConferme su conferme su conferme:14 sarà più potente, e questo lo sappiamo bene, ma iPro e Pro Max avranno qualcosa in più. Quest’anno più che mai, Apple remerà nella direzione dire sensibilmente la forbice in termini di prestazioni tra le varianti “Standard” e quelle avanzate. Si parte però da un dato che accomunae quattro i: la RAM. Cupertino, per il 2023, porterà a 6GB il quantitativo di memoria dei suoi dispositivi. Ma anche qui cidelle evidenti ...

