Inter, Udogie nel mirino. Se arriva l'offertona per Dumfries... (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 27 luglio 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Gazzetta_it : Giovane, forte e italiano: perché l'#Inter monitora Udogie per l'eventuale dopo-Dumfries - sergiosironi : Se dovesse partire lui, un sostituto secondo me potrebbe essere Destiny Udogie ... Che ne pensate?… - pazzamentejuve : ???? L'Inter monitora Udogie per l'eventuale dopo-Dumfries. [GDS] non capisco il senso logico?? Dumfries esterno des… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Giovane, forte e italiano: perché l'#Inter monitora Udogie per l'eventuale dopo-Dumfries - andal68 : RT @AleTanzini: Hey, #Inter, puoi iniziare a trattare #Udogie con l'#Udinese che ci serve un terzino sx? Grazie #Juventus #Bremer -