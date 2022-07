“Il cuore comanda. De Gregorio svela il retroscena su Salvini che sorprende (Di mercoledì 27 luglio 2022) Al centro della puntata del 27 luglio di In Onda, talk show serale di La7, c'è ovviamente il vertice di centrodestra con l'incontro andato in scena tra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Mentre parla David Parenzo, giornalista e conduttore del programma, vengono trasmesse le immagini del Cav che lascia la Camera dopo l'appuntamento con gli altri leader. “Berlusconi non ha il compleanno della fidanzata” interviene Concita De Gregorio, altra conduttrice e padrona di casa. La giornalista spiega: “Mi risulta che Salvini abbia il compleanno della fidanzata, l'impegno personale lo ha costretto ad andare via dal vertice. Una mia importante fonte mi ha appena informata. È sempre il cuore che comanda”. Infatti Francesca Verdini, compagna del leader del Carroccio, il 27 luglio compie 30 anni. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 27 luglio 2022) Al centro della puntata del 27 luglio di In Onda, talk show serale di La7, c'è ovviamente il vertice di centrodestra con l'incontro andato in scena tra Matteo, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Mentre parla David Parenzo, giornalista e conduttore del programma, vengono trasmesse le immagini del Cav che lascia la Camera dopo l'appuntamento con gli altri leader. “Berlusconi non ha il compleanno della fidanzata” interviene Concita De, altra conduttrice e padrona di casa. La giornalista spiega: “Mi risulta cheabbia il compleanno della fidanzata, l'impegno personale lo ha costretto ad andare via dal vertice. Una mia importante fonte mi ha appena informata. È sempre ilche”. Infatti Francesca Verdini, compagna del leader del Carroccio, il 27 luglio compie 30 anni. ...

