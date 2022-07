Guida TV: programmi di stasera, mercoledì 27 luglio 2022 (Di mercoledì 27 luglio 2022) Guida ai programmi tv della prima serata di oggi, mercoledì 27.7.2022, dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 SuperQuark Documentario RAI2 Delitti in Paradiso Serie TV RAI3 UEFA Woman’s Euro 2022: Germania-Francia Calcio RETE4 Controcorrente Attualità CANALE5 La strada del silenzio Film ITALIA1 Chicago Fire Serie TV LA7 Atlantide Documentario REALTIME Catfish – False identità Docureality CIELO Circondati Film TV8 Chi vuole sposare mia mamma? Docureality NOVE Mai Stati Uniti Film first appeared on Ascolti Tv Blog. Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 27 luglio 2022)aitv della prima serata di oggi,27.7., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 SuperQuark Documentario RAI2 Delitti in Paradiso Serie TV RAI3 UEFA Woman’s Euro: Germania-Francia Calcio RETE4 Controcorrente Attualità CANALE5 La strada del silenzio Film ITALIA1 Chicago Fire Serie TV LA7 Atlantide Documentario REALTIME Catfish – False identità Docureality CIELO Circondati Film TV8 Chi vuole sposare mia mamma? Docureality NOVE Mai Stati Uniti Film first appeared on Ascolti Tv Blog.

