GdS – Barcellona-Siviglia, primo contatto per Koundé: testa a testa col Chelsea | Mercato (Di mercoledì 27 luglio 2022) 2022-07-26 08:26:38 Continuano i commenti sui social network a seguito dell'ultima notizia riportata dalla Gazzetta dello Sport: Koulibaly, de Ligt, Bremer, ma non solo. Difensori protagonisti sul Mercato, con il Siviglia che ha messo in vetrina Jules Koundé. Dopo averlo trattato a lungo nelle ultime sessioni di Mercato, il Chelsea stava per chiudere per il difensore francese. Una settimana fa i Blues hanno presentato un'offerta di 50 milioni di euro più bonus per chiudere l'operazione. Affare in dirittura d'arrivo, ma all'ultima curva della trattativa si è inserito con forza il Barcellona che nel week end ha provato a strappare il sì del giocatore. L'allenatore Lopetegui non l'ha convocato per la tournée della squadra in Portogallo e a meno di clamorosi colpi di scena il giocatore ...

