Ferrari, perché la seconda sosta di Carlos Sainz in Francia? (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un secondo pit-stop obbligato. Fine, quindi, delle discussioni. Il Gran Premio di Francia ha avuto come uno dei protagonisti più positivi Carlos Sainz della Ferrari. Il pilota spagnolo, partito dal fondo della griglia di partenza a Le Castellet, ha lottato come un leone arrivando a ridosso delle prime posizione. Il secondo appuntamento ai box aveva fatto storcere il naso a diverse persone: Inaki Rueda, responsabile delle strategie del muretto Ferrari, ha spiegato che il box è stato costretto a prendere quella scelta per evitare di rischiare il cedimento delle coperture della vettura numero cinquantacinque. Due soste per Carlos Sainz in Francia? La spiegazione di Inaki Rueda Ecco le parole, riportate dal portale formulapassion.it, di Inaki Rueda, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un secondo pit-stop obbligato. Fine, quindi, delle discussioni. Il Gran Premio diha avuto come uno dei protagonisti più positividella. Il pilota spagnolo, partito dal fondo della griglia di partenza a Le Castellet, ha lottato come un leone arrivando a ridosso delle prime posizione. Il secondo appuntamento ai box aveva fatto storcere il naso a diverse persone: Inaki Rueda, responsabile delle strategie del muretto, ha spiegato che il box è stato costretto a prendere quella scelta per evitare di rischiare il cedimento delle coperture della vettura numero cinquantacinque. Due soste perin? La spiegazione di Inaki Rueda Ecco le parole, riportate dal portale formulapassion.it, di Inaki Rueda, ...

icanalwaysdream : Comunque vedere il video di M che guida la Ferrari prima di andare a letto non è stata una grande idea...perché eff… - Formula1WM : #Hill: «Alla #Ferrari serve un #leader. Ecco perché sceglierei #Sainz» - InformatiT : LA TERZA DOSE È UN FLOP, PERCHÉ LA QUARTA? (Dott.ssa B. Balanzoni e dott.ssa E.M. Ferrari) - d_dhelp : Il Sindaco di #Piombino, Francesco #Ferrari (#FdI) non dice che non vanno bene i rigassificatori, ma dice che non v… - Bigcaesar : @UpdatesFerrari Ieri sera facevamo considerazioni sulla F1. La mia conclusione é: “Un Pilota che va alla Ferrari de… -