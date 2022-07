Elezioni, Salvini e B. si faranno governare da Meloni? Segui la diretta con Peter Gomez (Di mercoledì 27 luglio 2022) Elezioni, Salvini e Berlusconi si faranno governare da Meloni? Segui la diretta con Peter Gomez L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022)e Berlusconi sidalaconL'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Piu_Europa : “Whatever It Takes”. 10 anni fa, con queste tre semplici parole, Draghi salvò l’eurozona. Oggi Conte, Salvini e B… - bartolopietro1 : Salvini annuncia di voler tornare a #Lampedusa. Mentre l'hotspot dell'Isola si riempie, ricominica lo show della Le… - elio_vito : Meloni si lamenta, evoca complotti, dà la colpa ad altri ma sa bene che se anche la coalizione di destra vincesse l… - Italo_Giusto : @GiorgiaMeloni Nel 2011 hai portato con #salvini e #berlusconi il Paese sull'orlo del default, se ci fosse memoria… - BaliaLuigi : RT @mariamacina: 1. Meloni: se non c’è intesa sul premier niente coalizione; 2. Salvini: sarà premier chi prenderà un solo voto in più; 3… -