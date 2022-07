Donna uccisa a Catania | fermato il figlio di 15 anni

repubblica : Catania, donna di 32 anni uccisa in casa a coltellate. Sospettato un minorenne - Corriere : Donna 32enne uccisa a coltellate a Catania: sospettato un minorenne - fisco24_info : Omicidio Catania, donna uccisa: fermato figlio 15enne: (Adnkronos) - Il delitto sarebbe stato commesso dopo una lit… - LocalPage3 : Omicidio Catania, donna uccisa: fermato figlio 15enne - italiaserait : Omicidio Catania, donna uccisa: fermato figlio 15enne -

a coltellate a Catania. La 32enne Valentina Giunta è stata trovata morta all'interno della sua abitazione in via Salvatore Di Giacomo a Catania. Stando ad una prima ricostruzione, la ...La polizia ha fermato per omicidio il figlio 15enne di Valentina Giunta, la 32enne ferita mortalmente con colpi di arma da taglio nella sua abitazione a Catania. Il provvedimento è stato emesso dalla ...È stato fermato con l'accusa di omicidio il figlio di Valentina Giunta, la donna di 32 anni trovata morta nella sua abitazione di Castello Ursino (Catania). Il ragazzo ha 15 anni. Il provvedimento è ...(Adnkronos) – La polizia di Catania ha fermato per omicidio il figlio 15enne della donna di 32 anni uccisa con colpi di arma da taglio nella sua abitazione nella centrale zona del Castello Ursino. Il ...