"Devi rientrare". Barbara D'Urso, telefonata inaspettata in vacanza. E lei corre (Di mercoledì 27 luglio 2022) Nel corso della presentazione dei palinsesti televisivi di Mediaset, il vicepresidente esecutivo e amministratore delegato del cosiddetto Biscione, Pier Silvio Berlusconi, erede del Cavaliere e il compagno di Silvia Toffanin, ha annunciato il rinnovo del chiacchierato contratto di Barbara D'Urso e ne ha svelato le imminenti sorti lavorative. Ma adesso il giornalista esperto di gossip e di televisione Davide Maggio ha lanciato un grande colpo di scena. Pensare che se ne parlava soltanto in termini drammatici, come se il futuro della regina di Cologno Monzese si fosse ormai prospettato buio e senza lavoro. Questo è quanto accade quando sei un personaggio di rilevanza, si attira invidia a più non posso, della quale si nutrono le malelingue. Per Barbara D'Urso arrivano grandi news. Peccato però per quanto è stato ...

