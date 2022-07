Debutta Professor T su Rai2 | remake inglese della serie belga con un protagonista eccentrico ma geniale | trame episodi 27 luglio e 3 agosto

(Di mercoledì 27 luglio 2022) ParteT su, nuovacrime in onda in prima assoluta il 27, subito dopo Delitti in Paradiso. Il poliziesco è la versionedell’omonimaè ilJasper Tempest, uncriminologo dell’Università di Cambridge, noto ai suoi studenti come “T”.ma, con disturbi ossessivi compulsivi e una madre prepotente e opprimente. Lavorare con lui è molto difficile: maniacopulizia, insulta tutti quelli che ha intorno, trova immediatamente e sottolinea i punti deboli di ogni persona e vuole avere sempre ragione. Per la sua ex allieva Lisa Donckers ed il suo ...

@Raiplay Dopo il successo riscosso su RaiPlay la miniserie Nudesin chiaro su Rai2, in seconda serata, mercoledì 27 luglio : questo racconto antologico che ...Delitti in Paradiso eT.La programmazione di Delitti in Paradiso 11 si accompagna su Rai2 con quella diT. , chesubito dopo la première del poliziesco nella stessa data, col primo episodio dal titolo Il ...Professor T debutta in prima visione assoluta in Italia su Rai 2! Scopri tutti i dettagli su uscita, trama, cast e streaming.Nuova serata seriale per Rai2. Riparte stasera Delitti in Paradiso con l’undicesima stagione, in onda alle 21.20, in prima visione assoluta. Nella meravigliosa isola di Sainte-Marie continuano le inda ...