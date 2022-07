Daria Bignardi fa l’autostop: “Perché nessuno si è fermato per darmi un passaggio, per 43 minuti?”. Sandra Milo: “Per fortuna è arrivata un’anima buona” (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Ho una faccia poco raccomandabile? Antipatica? La gente non ha voglia di parlare o avere a che fare con gli sconosciuti? I turisti sono stressati? Si ha paura del covid? (quello sarebbe comprensibile: non avevo la mascherina)”. Sono le domande che si fa e fa ai suoi follower Daria Bignardi che su Instagram ha scritto un lungo post per raccontare la sue esperienza: “Mi sono chiesta come mai un 27 luglio a mezzogiorno, con 30 gradi, per 43 minuti nessuno si fermi per dare un passaggio a una tizia che fa l’autostop – con le borse della spesa- in un’ assolata via ai piedi di una salita di due chilometri. I maschi più gentili facevano un gesto infastidito con la mano appoggiata sul volante come per dire “svolto subito” ( anch’io!), l’unica persona amichevole è stata una ragazza che ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 27 luglio 2022) “Ho una faccia poco raccomandabile? Antipatica? La gente non ha voglia di parlare o avere a che fare con gli sconosciuti? I turisti sono stressati? Si ha paura del covid? (quello sarebbe comprensibile: non avevo la mascherina)”. Sono le domande che si fa e fa ai suoi followerche su Instagram ha scritto un lungo post per raccontare la sue esperienza: “Mi sono chiesta come mai un 27 luglio a mezzogiorno, con 30 gradi, per 43si fermi per dare una una tizia che fa– con le borse della spesa- in un’ assolata via ai piedi di una salita di due chilometri. I maschi più gentili facevano un gesto infastidito con la mano appoggiata sul volante come per dire “svolto subito” ( anch’io!), l’unica persona amichevole è stata una ragazza che ha ...

