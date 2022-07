CorSport: i tifosi del Napoli diffidano di Kim, ma il primo Koulibaly non sapeva fare nemmeno le diagonali (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano commenta la diffidenza con cui i tifosi del Napoli hanno accolto l’arrivo di Kim. La stessa che caratterizzò l’acquisto di Koulibaly quando in panchina c’era Benitez. “41 presenze in Ligue 2 con il Metz e 52 con il Genk in Belgio rappresentavano, più o meno, la stessa incognita delle 45 in Cina nel Beijing e delle 31 con il Fenerbahce in Turchia che Kim Min-jae ha sommato recentemente”. Il Napoli ha investito in modo sostanzioso su un giocatore “che non ha appeal, né background”, ma sarà il campo a dire quanto vale. “il campo fungerà da cartina di tornasole e certe storie possono finire benissimo, anche se sono cominciate impregnate di una diffidenza di fondo che metà basterebbe. Quando Kalidou Koulibaly arrivò a Napoli, i bicchieri che Rafa ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 27 luglio 2022) Sul Corriere dello Sport Antonio Giordano commenta la diffidenza con cui idelhanno accolto l’arrivo di Kim. La stessa che caratterizzò l’acquisto diquando in panchina c’era Benitez. “41 presenze in Ligue 2 con il Metz e 52 con il Genk in Belgio rappresentavano, più o meno, la stessa incognita delle 45 in Cina nel Beijing e delle 31 con il Fenerbahce in Turchia che Kim Min-jae ha sommato recentemente”. Ilha investito in modo sostanzioso su un giocatore “che non ha appeal, né background”, ma sarà il campo a dire quanto vale. “il campo fungerà da cartina di tornasole e certe storie possono finire benissimo, anche se sono cominciate impregnate di una diffidenza di fondo che metà basterebbe. Quando Kalidouarrivò a, i bicchieri che Rafa ...

