Ascolti TV | Martedì 26 Luglio 2022. Innamorarsi a Bora Bora (14.4%) meglio di Un Boss in Salotto (12.5%). Bene Battiti (11.9%) (Di mercoledì 27 luglio 2022) Un Boss in Salotto Nella serata di ieri, Martedì 26 Luglio 2022, su Rai1 Innamorarsi a Bora a Bora ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 Un Boss in Salotto ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 l’incontro Inghilterra-Svezia degli Europei di Calcio Femminile ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Cornetto Radio Norba Battiti Live ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Filorosso ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Harry Wild – La Signora del Delitto totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 In Onda ha registrato .000 ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 27 luglio 2022) UninNella serata di ieri,26, su Rai1ha appassionato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 Uninha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 l’incontro Inghilterra-Svezia degli Europei di Calcio Femminile ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Cornetto Radio NorbaLive ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Filorosso ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Harry Wild – La Signora del Delitto totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 In Onda ha registrato .000 ...

davidemaggio : #AscoltiTV | Martedì 26 Luglio 2022· Innamorarsi a Bora Bora (14.4%) meglio di Un Boss in Salotto (12.5%). Bene B… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Martedì 26 Luglio 2022. Innamorarsi a Bora Bora (14.4%) meglio di Un Boss in Salotto (12.5%). Bene Bat… - fabiofabbretti : #InnamorarsiABoraBora vince la serata di ieri con il 14.4% contro #UnBossInSalotto al 12.5%. Bene #BattitiLive (11.… - lacittanews : Ascoltiamo il Vangelo di martedì 26 Luglio 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “I giusti splender… - Tele_nauta : Gli #ascoltiTv in prima serata di ???????????????????? della giornata di martedì 20 luglio. I tempi supplementari di Inghil… -