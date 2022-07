50 Top Pizza: è a Caserta la migliore pizzeria d'Italia (Di mercoledì 27 luglio 2022) La classifica delle migliori pizzerie nazionali premia ancora una volta la Campania, e riconosce la qualità di chi cerca di fare innovazione sul tema Leggi su vanityfair (Di mercoledì 27 luglio 2022) La classifica delle migliori pizzerie nazionali premia ancora una volta la Campania, e riconosce la qualità di chi cerca di fare innovazione sul tema

saporicondivisi : 50 Top Pizza, vince ancora I Masanielli, per il quarto anno consecutivo la miglio pizzeria italiana. - gazzettanapoli : Caserta vince ancora su Napoli e da' smacco alla città partenopea in fatto di miglior pizzeria italiana. ... .… - InfoCilentoWeb : Caggiano: Angelo Rumolo al top in Italia per la pizza #angelorumolo #caggiano #caggianonotizie #vallodidiano… - anteprima24 : ** Migliore pizza d'#Italia, I Masanielli al primo posto: tra i top 100 una pizzeria sannita **… - crislozio60 : RT @giornalinogastr: Straordinario! La pizzeria L’Orso di Messina al 28° posto di 50 Top Pizza Italia -